Kahraman genç kız

Afgan göçmenin sınırdışı edilmesini İsveçli aktivist Elin Ersson önledi. Afgan göçmenin sınırdışı edileceği uçağa yolcu olarak binen Ersson oturmayı reddetti. Ersson Afgan göçmen uçaktan indirilinceye kadar eylemini sürdürdü. Ersson'ın eylemine uçaktaki Türk yolcular da destek verdi. Genç kadın sosyal medyada "kahraman" ilan edildi.

İsveç'de dün Landvetter Havalimanı'ndan Göteborg-İstanbul seferini yapan ve ülkesine sınırdışı edilecek Afgan bir göçmeni taşıyan uçak, 21 yaşındaki İsveçli aktivist Elin Ersson'un protestosu nedeniyle bir saat rötar yaptı.



Sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabı üzerinden canlı yayın yapan üniversite öğrencisi Elin Ersson, 52 yaşındaki Afgan göçmene yapılanın "tamamen yasadışı" olduğunu belirterek, sınırdışı kararının durdurulmasını istedi.



"Afganistan'da savaş var. Bu sığınmacıyı ölüme gönderiyorlar, buna izin vermeyeceğim" ifadelerini kullanan Ersson'un eylemine bazı yolcular tepki gösterirken bazıları da destek verdi.





TÜRK YOLCULAR DESTEK VERİNCE AKTİVİST ERSSON AĞLADI



Kabin görevlilerinin aktiviste müdahale etmeye çalışmasına ilk tepki gösteren Türk yolcular oldu.



Türk bir yolcunun "Ya o sığınmacı gönderilmesin, uçaktan insin ya da hep beraber biz de inelim. Sığınmacıyı ölüme gönderemezsiniz" sözleriyle tepki gösterdi. Diğer bazı yolcular da Ersson'a destek verdi.



Bu destek karşısında duygulanarak ağlayan İsveçli aktivist, "Türk yolcular bana destek veriyor. Onlara çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Yolcu olarak bindiği uçakta, Afgan göçmen indirilinceye kadar oturmayı reddeden aktivist bu anları cep telefonuyla canlı yayınladı ve pilotla görüşme talebinde bulundu.

Afgan göçmen uçaktan indirildikten sonra kendisi de inen Elin Ersson, "Şimdi başıma gelecekleri bilmiyorum" sözleriyle Facebook'taki canlı yayınını sona erdirdi.





İSVEÇ YETKİLİDEN AÇIKLAMA



İsveç Ulaştırma Güvenlik Dairesi (Swedavia) Basın sözcüsü Hans Uhrus tarafından yapılan açıklamada, olay doğrulanırken, Türk yolcuların da kadına destek vermesi sonucu aktivist ve Afganlı sığınmacının uçaktan indirildiği, uçağın bir saat rötardan sonra havalanarak yoluna devam ettiği belirtildi.