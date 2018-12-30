Kadın mahkumlar duvarı delerek kaçtı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde gardiyanları etkisiz hale getiren 21 kadın mahkum, firar etti. Firar edenler arasında silahlı örgütlerle iş birliği içinde olmakla suçlananlar da bulunuyor

Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) kadın mahkumlar hapishanenin duvarını delerek kaçtı.

Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin doğusunda Beni eyaletinde 21 kadın mahkum firaretti.

Beni Belediye Başkanı Nyoni Bwanakawa, mahkumların cezaevinin duvarı deldiğini, ardından gardiyanları etkisiz hale getirerek kaçtığını söyledi.

Firar eden kadınlar arasında, bölgede faaliyet gösteren silahlı örgütlerle iş birliği içinde olmakla suçlananlar da bulunuyor.

Ülkede son yıllarda mahkumlar, sıklıkla cezaevinden kaçarken daha önce kadınların toplu firarına rastlanmamıştı.