banner107
17 0
20 0
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
28 0
22 0
10 0
18 0
28 0
21 0
banner82
banner147

Kadın hastalarının çıplak fotoğraflarını çeken doktor suçunu itiraf etti

banner27

68 yaşındaki Abrams, geçen yıl Kasım ayında yakalanmış ve doktorluk lisansı geçici olarak iptal edilmişti. Abrams, Perşembe günkü duruşmada, kendisine yöneltilen sekiz kez bilinci kapalı bir kadına tecavüz, üç kez cinsel şiddet...

Kadın hastalarının çıplak fotoğraflarını çeken doktor suçunu itiraf etti
banner137

68 yaşındaki Abrams, geçen yıl Kasım ayında yakalanmış ve doktorluk lisansı geçici olarak iptal edilmişti.

Abrams, Perşembe günkü duruşmada, kendisine yöneltilen sekiz kez bilinci kapalı bir kadına tecavüz, üç kez cinsel şiddet ve bir kez de çocuk pornografisi suçlarını kabul etti.

Bölge Savcı Yardımcısı Kerry Conway, Abramsın şartlı tahliye ile 25 yıl hapis arasında değişen bir cezaya çarptırılabileceğini söyledi. ABDli doktorun cezasının 15 Eylülde kesinleşmesi bekleniyor.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.