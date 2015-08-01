Kadın hastalarının çıplak fotoğraflarını çeken doktor suçunu itiraf etti

68 yaşındaki Abrams, geçen yıl Kasım ayında yakalanmış ve doktorluk lisansı geçici olarak iptal edilmişti. Abrams, Perşembe günkü duruşmada, kendisine yöneltilen sekiz kez bilinci kapalı bir kadına tecavüz, üç kez cinsel şiddet...

68 yaşındaki Abrams, geçen yıl Kasım ayında yakalanmış ve doktorluk lisansı geçici olarak iptal edilmişti.



Abrams, Perşembe günkü duruşmada, kendisine yöneltilen sekiz kez bilinci kapalı bir kadına tecavüz, üç kez cinsel şiddet ve bir kez de çocuk pornografisi suçlarını kabul etti.



Bölge Savcı Yardımcısı Kerry Conway, Abramsın şartlı tahliye ile 25 yıl hapis arasında değişen bir cezaya çarptırılabileceğini söyledi. ABDli doktorun cezasının 15 Eylülde kesinleşmesi bekleniyor.