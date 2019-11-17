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Joker merdivenlerine selfie akını

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4 Ekim'de vizyona giren Joker filmindeki baş karakterin dans ettiği merdivenler New York'un cazibe merkezlerinden biri haline geldi

Joker merdivenlerine selfie akını

Bronx'ta Shakespeare ve Anderson caddelerini birbirine bağlayan merdivenlerde her gün yüzlerce kişi 'Joker pozu" verip bunları sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.

Yeni akımın, hayvanat bahçesi, botanik bahçeleri ve Yankee Stadyumu'na ev sahipliği yapmasına rağmen adı geçmişteki şiddet olayları ve kundaklamalarla anılan Bronx semtinin imajını değiştirebileceği belirtiliyor.

1980'de Rocky Balboa'yı canlandıran Sylvester Stallone'nin koşarak çıktığı merdivenler, büyük üne kavuşmuş ve Philedelphia'da Rocky'nin heykeli dikilmişti.

TÜM ZAMANLARIN GİŞE REKORU

Bir gişe kilometre taşına yaklaşan Joker, mütevazi bütçesiyle çok büyük şeyler başardı. Film, cuma günkü hasılatıyla 1 milyar dolar barajını aşmış görülüyor.

Uzun süredir beklenen, fragmanı yayınlandığından beri büyük ses getiren Joker, gişede bir kilometre taşının kapısına dayandı. Variety'e göre, filmin cuma günkü rakamları çıkınca 1 milyar dolarlık gişe hasılatına ulaşılması bekleniyor. Bu; 62.5 milyon dolarlık, oldukça mütevazi bir bütçeyle hazırlanmış olan bir film için devasa ve kesinlikle beklenmemiş bir başarı. Yaptığı büyük dönüşle birlikte Joker, aynı zamanda sinema tarihinin en kazançlı filmleri arasına girmiş olacak. 18 yaş sınırlaması getirilen film, 1 milyar dolar barajını aşmış ilk "R rated" film olmakla birlikte gişe başarısı açısından en büyük 44. film ünvanını da kazanacak.

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