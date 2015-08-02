John Kerry: Mısıra askeri destek devam edecek

ABDnin askeri destek amaçlı Mısıra 8 F16 uçağı göndermesinin ardından ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Mısırlı devlet yetkilileriyle görüşmek için Kahireye gitti. Orta Doğu ülkeleri ziyaretlerinin...

ABDnin askeri destek amaçlı Mısıra 8 F16 uçağı göndermesinin ardından ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Mısırlı devlet yetkilileriyle görüşmek için Kahireye gitti.

Orta Doğu ülkeleri ziyaretlerinin ilk durağı Mısır olan Kerry, İran ile yapılan nükleer müzakereleri ve müzakerelerin bölgeye yansımalarını görüşmek için Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile buluştu.

Dışişleri Bakanı Şükri ile ABD-Mısır Stratejik Diyalog toplantısında konuşan Kerry, Mısırda sivilleri ve askeri güçleri hedef alan teröristler için adaletin yerine getirilmesi konusunda oldukça açığız ve bu konuda Mısırın yanındayız dedi.

Kerry, Şiddet kullanarak çözüme ulaşmaya çalışanlarla, siyasi diyaloglar kurarak söyledikleri şeyler başkalarını rahatsız etse de barış isteyenleri birbirinden ayırmak eşit derecede önemli sözlerini kullandı.

Mısıra bu yıl F16, Apaçi Helikopter, savaş botları, zırhlı araç ve silah yardımının yapıldığını belirten Kerry, askeri desteğin devam edeceğini kaydetti. Terörizmle savaşın yeterli olmadığını ifade eden Kerry, Mısırın sınır stratejisi benimsemesi, ekonomisini geliştirmesi ve gençleri radikal ideolojilerden korumak için farklılıkları kabul etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Öte yandan, teröristlere ne kadar adalet getirilirse getirilsin onların yeniden yapılanacağını ve tam güvenliğin sağlanamayacağını da belirten Kerry, Sürekli kendini tekrar eden bir halkanın içerisindeyiz dedi ve ekledi: Bu savaş ancak devlet ve halk arasında güven inşa ederek zafere ulaşır. Eğer böyle bir ihtimal olmasaydı daha pek çok insan şiddetin içine sürüklenir ve daha fazla saldırı gerçekleşirdi.

İran ile yapılan nükleer anlaşmaya değinen Kerry, anlaşmanın uygulamaya geçmesi durumunda Mısır ve bölge ülkelerini daha güvenli bir yer hale getireceğini söyledi.

İnsan haklarının tartışıldığı konferansta, Mısırda çok fazla yaşanan karşıt görüşlülerin, gazetecilerin tutuklanmasının dile getirilmesi üzerine konuşan Mısır Dışişleri Bakanı Şükri ise, Mısırda işlerini yaptıkları için tutuklanan herhangi bir gazetecinin olmadığını, sadece terör veya başka suçlardan tutuklamaların yapıldığını vurguladı.

Şükri, Mısırın insan hakları konusunda kendini geliştireceğine değinerek gelişmiş ülkelerin bile bu konuda hatalara düştüğünü ifade etti. Kerry ise bu konuda ABD ve Mısır arasında insan hakları konusunda bir takım gerginlikler olduğunu ancak özellikle bu yıl Mısırda yapılacak parlamenter seçim öncesi insanların düşüncelerini ifade etmeleri konusuna saygı duyulması gerektiğini aktardı.

Dışişleri Bakanı Şükri ile bu yıl yapılacak seçimlerin dürüst, özgürce ve şeffaf olması konusunda hemfikir olduklarını belirten Kerry, ülkede güvenlik ve hukuk konularında kapsamlı reformların yapılması gerektiği konularını tartıştıklarını da sözlerine ekledi.

İHA

