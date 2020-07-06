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Japonya’daki sel felaketinde ölü sayısı 26'ya yükseldi

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Japonya'nın güneyinde etkili olan aşırı yağışlar sel ve su baskınlarına neden oldu. Bölgede 20 kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Japonya’daki sel felaketinde ölü sayısı 26'ya yükseldi

 

Japonya'da şiddetli yağışın ardından yaşanan sel felaketinde ölü sayısı 26'ya yükseldi. Kayıp 11 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor.

Japonya’daki sel felaketinde ölü sayısı 26'ya yükseldi, 11 kişi kayıp - 2

Japonya'nın Kyushu bölgesindeki Kumamoto ve Kagoshima eyaletlerinde cumartesi görülen şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel felaketinin ardından arama kurtarma çalışmaları dün gece de devam etti.

Japonya’daki sel felaketinde ölü sayısı 26'ya yükseldi, 11 kişi kayıp - 3

Çevre eyaletlerden bölgeye gönderilen kurtarma ekipleri ve emniyet güçleri ile yaklaşık 10 bin Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personelinin katıldığı çalışmalarda Hitoyoshi ve Yatsushiro şehirleri ile Ashikita ve Tsunagi kasabalarında ulaşılan cesetlerle ölü sayısının 26'ya yükseldiği açıklandı. 15 kişinin durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, kayıp 11 kişiyi arama çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.

Japonya’daki sel felaketinde ölü sayısı 26'ya yükseldi, 11 kişi kayıp - 4

203 bini aşkın kişiye tahliye

Cumartesi günü Kumamoto ve Kagoshima eyaletlerinde görülen sağanak yağış bölgedeki Kuma Nehri başta olmak üzere akarsuların taşmasına neden olmuş, yaşanan sel felaketinin ardından 203 bin 200 bölge sakini için tahliye emri yayınlanmıştı. 100'den fazla sığınağın kurulduğu afet bölgesinde yağışın Salı gününe dek sürmesi bekleniyor.

Japonya’daki sel felaketinde ölü sayısı 26'ya yükseldi, 11 kişi kayıp - 5

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ülkenin batı bölgelerinde salıya kadar yağmurla karışık fırtına beklendiğini duyurdu.

Japonya’daki sel felaketinde ölü sayısı 26'ya yükseldi, 11 kişi kayıp - 6

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