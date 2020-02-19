Japonya’daki gemide karantina sona eriyor

Hong Konglu bir yolcunun gemiyi terk ettikten sonra enfekte olduğunun anlaşılması üzerine Japonya’da karantina altına alınan gemideki 2 haftalık bekleyiş bugün itibariyle son buluyor.

Corona virüsü nedeniyle karantina altında tutulan gemideki yolcular tahliye edilmeye başlandı. Gün sonuna kadar 500 dolayında yolcunun gemiyi terk etmesi bekleniyor.

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Hong Konglu bir yolcunun gemiyi terk ettikten sonra Corona virüsü taşıdığının anlaşılması üzerine Japonya’da karantina altına alınan gemideki 2 haftalık bekleyiş bugün itibariyle son buluyor.

CORONA VİRÜSTE SON DURUM

Dün Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato'nun yaptığı "Son testlerde negatif çıkmaları halinde yolcular yarından itibaren gemiyi terk edebilecek" açıklamasının ardından bugün tahliye süreci başladı. Sabah saatlerinden itibaren gemiyi terk etmeye başlayan ilk grubun, tahsis edilen otobüslerle limandan ayrıldığı belirtildi.

3 BİN 700 YOLCULU GEMİDE KARANTİNA

SON TESTLER NEGATİF ÇIKTI

Gemiyi terk eden yolcuların karantina süresinin bitiminde yapılan son testlerde negatif çıkan ve virüs belirtisi göstermeyen kişiler olduğu öğrenilirken, normal hayatlarına dönebilecekleri açıklandı. Ancak söz konusu kişilerin, sağlık otoriteleri ile telefon üzerinden iletişimi tedbir amaçlı sürdüreceği bildirildi.

ENFEKTE YOLCULARLA ODA PAYLAŞANLAR KALIYOR

Öte yandan gemide şimdiye dek enfekte olduğu belirlenen kişilerle aynı odayı paylaşan yolcuların ise gemide kalmaya devam edeceği öğrenildi. Söz konusu kişiler, aynı odada kaldıkları enfekte olan yolcudan son ayrıldıkları tarihten başlamak üzere 14 gün gözetim altında tutulacak. Gemi mürettebatının ne zaman tahliye edileceğinin ise, Japonya hükümetinin gemi işletmecisi şirketle yapacağı görüşmelerin ardından netleşmesi bekleniyor.

ÜLKELER VATANDAŞLARINI TAHLİYE EDECEK

Gemide karantinanın başladığı 5 Şubat'ta 3 bin 700 kişinin bulunduğu açıklanmıştı. Virüse yakalanan yolcular sağlık kuruluşlarına sevk edilirken, daha önce ABD ve Güney Kore gemideki vatandaşlarını Japonya'ya gönderdiği uçaklarla tahliye etmişti. Aralarında İtalya, Kanada, Avustralya ve İsrail'in de bulunduğu birçok ülkenin ise önümüzdeki günlerde Japonya’ya gönderecekleri uçaklarla vatandaşlarını tahliye etmesi bekleniyor.

CORONA VİRÜSTE SON DURUM

Çin'de ortaya çıkan yeni Corona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bini aştı. Vaka sayısı da 74 binin üzerine çıktı. Virüsün ortaya çıktığı Wuhan kentindeki hastanenin başhekimi de hayatını kaybedenler arasında.

Çin’de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, biri Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere,

2 bin 5’e yükseldi.



Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede kesinleşen vaka sayısı 11 bin 977’sinin durumu ciddi olmak üzere

74 bin 185’e çıktı.



Durumu şüpheli olan vakaların sayısı 5 bin 248’e, müşahede altındakilerin sayısı ise 135 bin 881’e gerilerken, salgından iyileşerek taburcu

olanların sayısı 14 bin 376’ya ulaştı.

Diğer yandan vaka sayısı Hong Kong’da 62’ye yükselirken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 olarak açıklandı. Bu arada son 24 saatte 136 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 1749 yeni vaka saptandı.



Söz konusu yeni can kayıplarının 132’si, yeni vakaların da 1693’ü Covid-19 salgının merkezi durumundaki Hubey eyaletinde gerçekleşti.