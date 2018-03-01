banner107
43 0
3. Tatlısu Ot Kültür Festivali
3. Tatlısu Ot Kültür Festivali
16 0
26 0
48 0
26 0
18 0
18 0
Avrupa futbolunda zorlu pazar
Avrupa futbolunda zorlu pazar
25 0
banner82
banner147

Japonya’da Shinmoe Yanardağı'nda patlama

banner27

Japonya’nın güney batısında yer alan Shinmoe Yanardağı’nda patlama meydana geldiği bildirildi. Bölgede üçüncü seviyede alarm verildi.

Japonya’da Shinmoe Yanardağı'nda patlama
banner137

Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamada, Kyushu Adası’nda bulunan 1421 metre yüksekliğindeki Shinmoe Yanardağı’nda yerel saatle 11.00’de patlama olduğu ifade edildi.

Kagoshima ve Miyazaki eyaletleri sınırında bulunan yanardağın kül püskürtmeye devam ettiği belirtildi.

Bölgede üçüncü seviyede alarm verildi. Yöre halkına yanardağın 2 kilometre çevresine yaklaşılmaması uyarısı yapıldı.

Yanardağda en son 2017 yılında patlama meydana gelmiş, yaklaşık 2,5 kilometre yüksekliğe kül püskürtmüştü.

"Pasifik ateş çemberi" deprem ve volkan kuşağında yer alan Japonya'da 100'den fazla aktif yanardağ bulunuyor.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.