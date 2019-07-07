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Japonya’da dışkı müzesi

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Japonya’da dışkı müzesi
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Japonya'da geçtiğimiz Mart'ta açılan dışkı müzesi halkın büyük ilgisini topluyor. Unko (dışkı) adlı müzeyi açıldığı ilk ayda 100 bin kişi ziyaret etti.

Müze Müdürü Masaru Kobayaşi bu temayı seçmelerine neden olarak dışkının Japon pop kültüründeki etki ve popülaritesini gösteriyor.

Müzeyi ziyaret edenleri 'dışkı' odaklı eğlenceli anlar bekliyor. Önce bir tanıtım filmi izleyen ziyaretçiler ardından ise "Dışkı Yapıcı" olarak adlandırılan bölüme alınıyor. Çeşit çeşit renklerdeki klozetlerle dolu bölümde her ziyaretçi kendine bir yer seçip ihtiyacını gideriyormuş gibi davranıyor. Yerlerinden kalktıklarında ise klozetlerin içinde farklı renklerde plastik dışkılar kendilerini bekliyor. Müze bu maddeleri ziyaretçilere hediye etmeyi ihmal etmiyor.

Müzenin ortasını ise dev bir dışkı işgal ediyor. Her yarım saatte bir patlayan bu heykel etrafa küçük boyda dışkı yağdırıyor.

Unko Müzesi'ni 15 Mart 30 Eylül arasında ziyaret edilebilir.

Etiketler; #Japonya #Dışkı #müze
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