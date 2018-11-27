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Japonya’da çiftlik evinde 6 ceset bulundu

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Japonya'da bir çiftlik evinde çoğu aynı aileden olduğu sanılan 6 ceset bulundu.

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Japonya’da çiftlik evinde 6 ceset bulundu
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Kyodo ajansının haberine göre, Miyazaki bölgesi polisi, bir aile yakınının, Takachiho kasabasındaki Yasuo lihoshi isimli çiftçiye ait çiftlik evindekilere telefonla ulaşamadığına ilişkin ihbarda bulunması üzerine harekete geçti.

Söz konusu evde 3 erkek ve 3 kadın cesedi bulunduğunu belirten polis, teşhis ettiği 3 cesetten birinin Iihoshi’nin eşine, birinin 7 yaşındaki torununa ve diğerinin bir tanıdıklarına ait olduğunu belirtti.

Bu arada cesetlerin bazılarında bıçak kesikleri olduğu bilgisi paylaşıldı.

Polis, daha sonra evin 3 kilometre uzağındaki köprüden atlamış ya da düşmüş olan 1 erkek cesedi bulunduğunu ve cesedin Iihoshi’nin oğluna ait olabileceğini bildirdi.

Cesetlerin teşhisi için otopsi sürecinin devam ettiğini aktan polis, cinayet soruşturması başlattı.

Yetkililer, bölge sakinlerine dikkatli olmaları ve çocuklarını ders saati bittikten sonra okuldan kendileri almaları konusunda uyardı.

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