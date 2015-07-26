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Japonya'da bir evin üstüne uçak düştü

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Japon Polis kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Tokyo’nun Chofu bölgesindeki banliyöde meydana gelen kazada, uçakta bulunan 2 erkek ve uçağın düştüğü evdeki 1 kadının hayatını kaybettiği belirtildi....

Japonya'da bir evin üstüne uçak düştü
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Japon Polis kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Tokyo’nun Chofu bölgesindeki banliyöde meydana gelen kazada, uçakta bulunan 2 erkek ve uçağın düştüğü evdeki 1 kadının hayatını kaybettiği belirtildi.

Görgü tanıkları, saat 11.00 sularında bir uçağın Chofu havaalanının yakınlarına düştüğünü ve ardından şiddetli bir patlama sesi geldiğini anlattı. İtfaiye kanakları ise, kazanın 5 ev ve 1 arabanın yanmasına sebep olduğunu açıkladı.

Kazanın genellikle küçük pervaneli uçakların kullandığı Chofu havaalanının güneydoğusunda gerçekleştiği belirtiliyor.

 

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