Japonyada Amerikan helikopteri düştü

Kaza sonucunda 6 asker yaralandı ve askeri hastanede tedavi altına alındı.
Askeri helikopterlerin iniş-kalkış için kullandıkları USNS Red Cloud ismindeki askeri gemi Okinawanın 30 kilometre doğusunda bulunuyordu.
TOKYO, (DHA)
Kaza sonucunda 6 asker yaralandı ve askeri hastanede tedavi altına alındı. Askeri helikopterlerin iniş-kalkış için kullandıkları USNS Red Cloud ismindeki askeri gemi Okinawanın 30 kilometre doğusunda bulunuyordu. TOKYO, (DHA)
Kaza sonucunda 6 asker yaralandı ve askeri hastanede tedavi altına alındı.