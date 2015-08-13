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Japonyada Amerikan helikopteri düştü

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Kaza sonucunda 6 asker yaralandı ve askeri hastanede tedavi altına alındı. Askeri helikopterlerin iniş-kalkış için kullandıkları USNS Red Cloud ismindeki askeri gemi Okinawanın 30 kilometre doğusunda bulunuyordu. TOKYO, (DHA)

Japonyada Amerikan helikopteri düştü
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Kaza sonucunda 6 asker yaralandı ve askeri hastanede tedavi altına alındı.

Askeri helikopterlerin iniş-kalkış için kullandıkları USNS Red Cloud ismindeki askeri gemi Okinawanın 30 kilometre doğusunda bulunuyordu.

TOKYO, (DHA)

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