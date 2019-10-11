Japonya son yılların en şiddetli tayfununa hazırlanıyor

Japonya son yılların en şiddetlisi olması beklenen "Hagibis Tayfunu'na hazırlanıyor. Tayfun nedeniyle ülkede yapılacak Formula 1 yarışları da aynı güne alındı.

Başkent Tokyo'ya yaklaşan tayfunun rüzgar hızının saatte 250 kilometre'ye ulaştığı ifade ediliyor.

Bölgede yüzlerce uçuş iptal edildi.

Japonlar erzak almak için marketlerin yolunu tuttu.

Birçok bölgede evlerin camları ve çatıları da tayfuna karşı güçlendirildi.

Meteoroloji uzmanları, "Hagibis"in Tokyo'yu 1958'den beri etkileyen en güçlü tayfun olabileceğini söylüyor.

Japonya'da etkili olan 18 tayfun, büyük maddi hasara yol açmıştı.

Formula 1 Japonya Grand Prix'sinde sıralama turları ile yarış aynı günde koşulacak. Karar yarın bölgeye ulaşması beklenen tayfun nedeniyle alındı.

Formula 1'de Japonya yarışı öncesi bugün antrenman turları yapıldı. Planlamaya göre, sıralama turları da yarın sabah koşulacaktı.

Ancak "Hagibis" tayfununun yarın Suzuka pistine ulaşması bekleniyor.

Formula 1 yönetimi bu nedenle sıralama turlarını, yarıştan 4 saat önceye çekti.

Buna göre sıralama turları pazar sabaha karşı 4'te yapılacak, yarış planlandığı gibi sabah saat 8.10'da başlayacak.

Japonya Grand Prix'si öncesi sürücüler klasmanında Mercedes pilotları, Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas ilk iki sırada, Ferrari'den Şarl Lökler ise 3. sırada yer alıyor.