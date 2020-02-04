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Japonya'da yolcu gemisi corona virüsü karantinasında

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Japonya'da 3 bin 700 kişiyi taşıyan bir yolcu gemisinde corona virüsü tespit edildi. Gemi Yokohama Limanı'nda karantinaya alındı.

Japonya'da yolcu gemisi corona virüsü karantinasında

80 yaşındaki Hong Konglu bir yolcu 20 Ocak'ta Yokohama'dan bindiği "Diamond Princess" adlı gemiden 25 Ocak'ta Hong Kong'ta indi.

İndikten sonra yolcuda corona virüsü tespit edildi. Bunun üzerine gemi Japonya'nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'na yanaşarak karantinaya alındı.

Gemide bulunan yolcular ve mürettebat üzerinde tibbi muayeneler gerçekleştiriliyor.

Sağlık kontrollerinin yüzde 70'inin tamamlandığı bilgisi var. Karantina prosedürleri ve gerekli testleri bitirene kadar herkesin gemide kalacaği belirtildi.

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