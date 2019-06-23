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Japonya'da tren kaosunun nedeni bulundu: Sümüklüböcek

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Japonya'da geçen ay tren hatlarının elektriklerinin kesilmesinin bir sümüklüböcekten kaynaklandığı açıklandı

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Japonya'da tren kaosunun nedeni bulundu: Sümüklüböcek
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Japonya'nın en büyük üçüncü adası Kyuşu'da 30 treni ve 12 bin kişinin yolcuğunu etkileyen kesinti, bir sümüklüböceğin elektrik ekipmanlarının içine girerek kısa devreye yol açmasından kaynaklandı.

Japan Railways'ten yapılan açıklamada, hayvanın küle dönmüş cansız bedeninin elektrik devreleri arasında bulunduğu aktarıldı.

Japon basını, sümüklüböceğin ekipmanları koruyan kutudaki küçük bir çatlaktan içeri girmeyi başardığını yazdı.

Hayvanlar dünyanın dört bir yanında elektrik ekipmanlarına veya altyapı sistemlerine ciddi zararlar verebiliyor.

İngiltere'nin Darlington kentinde de 2011 yılında bir sümüklüböcek trafik ışıklarını kontrol eden sisteme girince trafikte kaos yaşanmıştı.

2016 yılında ise İsviçre - Fransa sınırında bulunan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nın yüksek voltajlı kablolarını çiğneyen bir sansar, parçacık hızlandırıcısının durmasına yol açmıştı.

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