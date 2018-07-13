banner107
Hırvatlarda final coşkusu
Hırvatlarda final coşkusu
7 0
Ödüller sahiplerini buldu
Ödüller sahiplerini buldu
172 0
Saygı, Yeşilova ve Ocak’ın radarında
Saygı, Yeşilova ve Ocak’ın radarında
153 0
Diyetisyen Zaliha Kiraz’ın “Afiyetle Sağlık” kitabı tanıtıldı
Diyetisyen Zaliha Kiraz’ın “Afiyetle Sağlık” kitabı tanıtıldı
28 0
Güneş tutulması sizi nasıl etkileyecek
Güneş tutulması sizi nasıl etkileyecek
172 0
Park etmedi sanki terk etti
Park etmedi sanki terk etti
66 0
Finalin adı: Hırvatistan - Fransa
Finalin adı: Hırvatistan - Fransa
74 0
Yumruklu genel kurulda Dirgen başkan oldu
Yumruklu genel kurulda Dirgen başkan oldu
255 0
banner82
banner147

Japonya'da sel felaketi bilançosu yükseliyor

banner27

Japonya'da sel felaketi bilançosu yükseliyor
banner137

Japonya'daki sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 200'e yükseldi. 
Japan Times gazetesinde yer alan habere göre,  Ulusal Polis Ajansı, geçen haftadan bu yana ülkenin batısını etkisi altına alan aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 200'e ulaştığını bildirdi.
Yetkililer, kayıp 60 kişinin arandığını, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini kaydetti.
Hiroşima, Okayama ve Ehime kentlerinde 70 binden fazla kurtarma görevlisinin çalışmalarına devam ettiği belirtildi. 
Yangın ve Doğal Afet Yönetimi Ajansına göre sığınaklarda yaklaşık 6 bin 700 kişi bulunuyor. 
Ülkede 19 vilayette 5,9 milyon kişi için tahliye emri çıkarılmıştı. 
Sel ve toprak kaymalarında en fazla can kayıpları Hiroşima, Ehime, Okayama, Yamaguçi, Kyoto, Gifu, Şiga, Hyogo, Koçi ve Fukuoka bölgelerinde yaşandı.
Japonya Başbakanı ŞinzoAbe, sel felaketi nedeniyle Avrupa ve Ortadoğu'ya yapacağı geziyi ertelemişti. 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.