Japonya'da karantinada olan yolcu gemisinde 10 kişide corona virüsü saptandı

Japonya'da, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle karantinaya alınan yolcu gemisinde 10 yeni vaka tespit edildi.

Kyodo'da yer alan habere göre, Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, düzenlediği basın toplantısında, Yokohama Limanı’nda dün karantinaya alınan 3 bin 711 kişinin bulunduğu yolcu gemisindeki 10 kişide yeni tip corona virüs tespit edildiğini açıkladı.

Yaşları 50 ile 80 olan 10 yolcunun hastanede tedavi altına alındığını belirten Kato, virüsün yayılmasını engellemek için gereken önlemleri almaya devam edeceklerini söyledi.

Japonya'nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'na yanaşan yolcu gemisi, daha önce gemide seyahat eden Hong Konglu bir yolcuda corona virüse rastlanmasının ardından dün karantinaya alınmıştı.

Çin'de yeni tip corona virüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle can kaybı 491’e, virüs teşhisi konulanların sayısı 24 bin 324’e yükseldi. Bugüne kadar Çin dışında Filipinler’de bir kişi corona virüsten yaşamını yitirdi.

YENİ TİP CORONA VİRÜS

Yeni tip corona virüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti.

Wuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Virüsün kısa sürede Wuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Wuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu. Kentlerin nüfusu 50 milyonu buluyor.

Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 3 Şubat’ta yaptığı açıklamada, Çin dışında 23 ülkede 151 corona virüs vakasına rastlandığını duyurmuştu.