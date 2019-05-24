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Japonya'da iki kavun için servet harcandı

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Japonya'da iki kavun için servet harcandı
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Japonya'da düzenlenen bir açık artırmada iki kavun yaklaşık 278 bin liraya (5 milyon yen) alıcı buldu.

Kyodo'da yer alan habere göre, Japonya'nın ikinci büyük adası Hokkaido'nun Yubari kentinde Sapporo toptan satış pazarında yapılan açık artırmada Yubari kentinde yetişmiş iki kantalup cinsi kavun 278 bin liraya satıldı.

İki kavun için rekor teklifi veren yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren Pokka Sapporo şirketi yetkilileri, kavun aromalı içeceklerin 10. yılı kutlamaları çerçevesinde böyle bir teklifte bulunduklarını belirtti.

Rekor fiyata alıcı bulan kavunların bir süre New Chitose Havalimanı'nda sergileneceği ifade edildi.

Japonya'da genellikle kantalup cinsi kavunların tanesi 220 ila 550 liraya satılıyor.

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