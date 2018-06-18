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Japonya'da deprem

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Japonya'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde 3 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi de yaralandı.

Japonya'da deprem
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Japonya Meteoroloji Kurumu, Osaka şehri yakınlarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

 

Depremin kentin kuzeyinde, yerin 13 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.

Ulusal Afet Ajansı da ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğünü, 200'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu.

Çok sayıda binada yangın çıkmasına, yollarda çatlak oluşmasına ve ana su hatlarının hasar görmesine neden olan depremin ardından bölgede tsunami alarmı verilmedi.

Depremin ardından uçak ve tren seferleri askıya alındı.

Osaka yakınlarındaki Mihama, Takahama ve Ohi nükleer santrallerinde herhangi bir hasar olmadığı kaydedildi.

Japonya aktif deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkelerin başında geliyor.

Yeryüzünde 6,0 büyüklüğündeki depremlerin yüzde 20'si Japonya'da meydana geliyor.

 

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