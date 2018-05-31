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Japon avcılar 122 hamile balinayı öldürdü

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Japon balina avcıları Antarktika'ya yaptıkları "alan çalışmasında" aralarında 122 hamile balinanın da olduğu 333 balina avladı.

Japon avcılar 122 hamile balinayı öldürdü
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 Öldürülen balina sayısı, Uluslararası Balinacılık Komisyonu'yla paylaşılan bilgi sonucunda ortaya çıktı.


BBC Türkçe'nin haberine göre Kasım 2017'de Güney Kutbu çevresindeki okyanus olan Güney Okyanusu'na giden avcılar, Mart 2018'de geri dönene kadar 333 balina avladı.

Japonya bu avcılığı bilimsel amaçlarla yaptığını savunsa da 2014 yılında BM bu "ölümcül araştırmaya" karşı karar almış, avcılık uluslararası toplum tarafından da eleştirilmişti.

BM kararının ardından yeni bir araştırma planı yayınlayan Japonya, balinaları öldürerek Güney Okyanusu'nun ekosistemini anlamak için öldürdüğünü savundu.

Japonya bu plan kapsamında avladığı balina sayısı da üçte birine indirerek 330'a sabitledi.

Balinaların etleri, Japonya'ya getirildikten sonra satılıyor.

Japonya'nın yanı sıra İzlanda ve Norveç de balinacılığa devam eden ülkeler arasında yer alıyor.

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