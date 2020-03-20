Çay bahçesine giren filler, daha önce uğradıkları bahçelerde buldukları alkolü tüketmeleri nedeniyle sızınca ortaya gülümseten görüntüler çıktı..

İzolasyon Hayvanlara Yaradı: Boş Buldukları Bahçelerde Dolaşırken Litrelerce Şarap İçip Sarhoş Olan Filler

Dünya üzerinde 144 ülkede görülen ve pandemi ilan edilmesine yol açarak küresel bir ekonomik kriz yaratmanın yanında birçok ülkede karantinaya ve on milyonlarca insanın izolasyona girmesine neden olan yeni coronavirüs Covid-19, doğanın dengesinde ilginç bir sonuç doğurmaya başladı. Bu sonuçlardan biri de sarhoş olan fillerin başrolde olduğu fotoğraflardı. Koca cüsseli dostlarımızın oluşturduğu sevimli görüntüler, bu karanlık ve korkutucu günlerde gülümsemelerimizin tatlı sebepleri haline geldi.

Vaka sayısı 1’e düşmesine karşın tedbirler sürmesi nedeniyle evlere kapanan halk sokağa çıkma konusunda çok istekli değil

Covid-19’un kaynağı olan Çin’in Hubei eyaletinde bulunan Wuhan kentinde dün itibariyle 1 vakanın görülmesi ülkenin küresel çapta yıkıcı etkiler yaratan virüsün yayılmasını durdurduğu şeklinde yorumlanırken Çin’in birçok bölgesindeki izolasyon ve karantinanın sürdürüldüğü biliniyor.

Virüsün kaynağı olan Çin’deki bahçeler başıboş kalınca filler bayram etti

Halk sokağa çıkmayınca alanları boş bulan filler, krizi fırsata çevirip bahçelere adım attı. Ülkenin güneybatısında yer alan Yunnan eyaletinde kaydedilen görüntülerde çay bahçesine girdiği görülen 14 üyeli bir fil sürüsü bir süre sonra uyuyakaldı. Fillerin çay bahçesinden önceki durakları olan başka bir bahçede buldukları litreleri bulacak şekilde tükettikleri iddia edilen alkollü maddeler nedeniyle sarhoş oldukları ve hal böyle olunca da, sarhoş kafayla çok uzaklaşamayan fillerin, çay bahçesinde uyuyakalıp bizleri mutlu eden pozlar verdiği belirtiliyor.

Fillerin sarhoş olmayı sevdiğini ortaya koyan otuz altı yıllık araştırma

Pozların yayılmasını sağlayan kanallardan biri olan www.thedrinksbusiness.com adresi ise 1984 yılında yapılan bir araştırmaya göndermede bulunarak fillerin sarhoş olmaları için 10 litrelik bir alkollü sıvının yeterli olduğunu belirtiyor.

Sarhoş filler 6 yıl önce de Güney Afrika’daki gülümsetmişti

Öte yandan sarhoş görüntüler vermesiyle bildiğimiz filler, daha önce de Güney Afrika’daki bir doğal parkta marula meyvesini yiyerek sarhoş olan hayvanlar arasında yer almıştı.