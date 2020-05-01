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İyileşen Covid-19 hastalarının kanları ‘dark web’de satışa çıkarıldı

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Yasa dışı internet olarak nitelenen ‘dark web’de (karanlık web) iyileşen Covid-19 hastalarının kanlarının satıldığı ortaya çıktı.

İyileşen Covid-19 hastalarının kanları ‘dark web’de satışa çıkarıldı

 

Corona virüs salgınına karşı mücadele dünyanı dört bir yanında sürüyor. Onlarca ülkedeki bilim insanları salgına tedavi bulmak için mesai harcıyor. 

Bilim insanları iyileşen corona  virüs hastalarının kanından alınacak antikorlar ile hazırlanacak bir tedavi üzerinde de çalışmalar yürütüyor.

Ancak bu çalışma siber suçlıların da iştahını kabartmış durumda. 
İyileşmiş corona virüs hastalarının kanı arama motorlarının  indeksleyemediği verilerin toplandığı dark web’de aşı olarak satılıyor.  

Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden araştırmacılar, siber suçluların corona virüs krizini nasıl fırsata çevirdiğini gösteren bir rapor yayımladı.  

Raporda, çevrimçi suçlular tarafından yasadışı olarak satılan ürünler arasında, kanın yanı sıra büyük miktarlarda kişisel koruyucu ekipman ve olası tedavi yöntemlerinde kullanılan ilaçların bulunduğu aktarıldı. 

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