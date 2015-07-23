İtalyada IŞİD operasyonu: 2 gözaltı

İtalya´da, yılbaşından beri başta IŞİD olmak üzere radikal dinci terör örgütleriyle bağlantılı 40 kişi sınır dışı edilirken, İçişleri Bakanı terörü önleyici sistemlerinin iyi işlediğini söyledi. ANSA haber ajansında yer...

İtalya´da, yılbaşından beri başta IŞİD olmak üzere radikal dinci terör örgütleriyle bağlantılı 40 kişi sınır dışı edilirken, İçişleri Bakanı terörü önleyici sistemlerinin iyi işlediğini söyledi.



ANSA haber ajansında yer alan bilgilere göre, Genel Soruşturmalar ve Özel Harekat Teşkilatı (DIGOS) ile Siber Suçlarla Mücadele Birimi´nin Brescia kentinde düzenlediği operasyonlar kapsamında, 35 yaşındaki Tunuslu Briki Lassaad ile 27 yaşındaki Pakistanlı Muhammad Waqas gözaltına alındı.



Güvenlik güçleri, yaklaşık 3 ay önce açtıkları bir Twitter hesabı ile IŞİD propagandası yaptıkları ve İtalya´yı tehdit eden cihatçı´ mesajlar paylaştıklarını belirttiği bu şüphelilerin, başkent Roma ile Milano gibi büyük kentlerdeki sembolik mekanlarda terör eylemleri düzenleme hazırlığı içinde olduklarını kaydetti.



ASKERİ ÜSSE DE SALDIRACAKLARDI



Bunlar arasında, Roma´daki ünlü Kolezyum Amfitiyatrosu ile Milano Katedrali (Duomo), Milano Merkez Tren İstasyonu´nun da bulunduğu belirtildi.

Savcılık makamlarının verdiği bilgilere göre ise, şüphelilerin hedefinde İtalya´nın kuzeyindeki Ghedi Hava Üssü´nün de bulunduğu ifade edildi.

Telefon dinlemelerinde kendi aralarında İtalyanca konuştukları anlaşılan şüphelilerin, uzun yıllardır bu ülkede yasal olarak ikamet ettikleri ve planladıkları eylemleri gerçekleştirmek için IŞİD kamplarında eğitim almak üzere Suriye´ye gitme hazırlığı içinde oldukları aktarıldı.



İTALYA RADİKAL ÖRGÜTLERLE MÜCADELEDE KARARLI



Bu operasyonun ardından Twitter hesabından bir ileti paylaşan İçişleri Bakanı Angelino Alfano, Kontrol sistemimiz, bir kez daha etkinliğini ortaya koymuştur. Durmak yok ifadelerini kullandı.



Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Bakan, Olumlu bir sonuç elde ettik. Bu sabahki operasyonlar da gösterdi ki terörü önleyici sistemimiz iyi işliyor. İtalya´nın yaşanacak güvenli bir yer olması için her gün çalışıyoruz. Ancak hiçbir ülkenin sıfır risksiz olmadığının da bilincindeyiz dedi.



Bakan Alfano bir süre önce yaptığı açıklamalarda, radikal dinci örgütlerle bağlantılı kişilere göz açtırmayacaklarını dile getirerek, Terörizme karşı, terör saldırılarına karşı demokrasiyi garanti altına almak için durmadan mücadele edeceğiz demişti.



Nitekim İtalya, terörle mücadele kapsamında önleyici tedbirleri artırmış, Aralık ayı sonundan bu yana aralarında bir Türk öğrencinin de bulunduğu 40 kişiyi sınır dışı etmişti. Bu kişilerin, radikal dinci örgütlerle bağlantısı tespit edilmişti.





Esma Çakır - Roma / DHA