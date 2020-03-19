İtalya’da bir günde 475 ölü daha!

İtalya'da corona virüs nedeniyle bir günde yaşanan en yüksek ölüm gerçekleşti. Ülkede son 24 saatte 475 kişi hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 2 bin 978'e yükseldi

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) vakaları 200 bini, ölü sayısı ise 8 bini geçti.

Covid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip corona virüs vaka sayısını 203 bin 567 olarak bildirdi. Covid-19 nedeniyle toplam 8 bin 160 kişi öldü, 82 bin 813 kişi de iyileşti.

Avrupa'da Corona virüsün bilançosu artıyor. Avrupa'daki ölü sayısı Asya''yı geçti.

İtalya'da corona virüs nedeniyle bir günde yaşanan en yüksek ölüm gerçekleşti. Ülkede son 24 saatte 475 kişi hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 2 bin 978'e yükseldi.

Fransa'da hayatını kaybedenlerin sayısı 89 kişi artarak 274'e yükseldi, vaka sayısı ise 9 bin 134'e çıktı. Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, vaka sayısının her gün ikiye katlandığını söyledi.

İspanya'da yeni tip corona virüs vaka sayısının 13 bin 700'ü geçtiği, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 558'e yükseldiği bildirildi.

İspanya'da önceki güne kıyasla Covid-19 vaka sayısında dün 2 bin 538 artış oldu. Bu, salgın sürecinde İspanya'da bir gün içinde kaydedilen en yüksek vaka artışı oldu.

ABD'de yeni tip Corona virüs kaynaklı vaka sayısının 7 bin 323'e, ölü sayısının ise 115'e yükseldiği bildirildi.

İran'da, yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 147 kişi artarak 1135'e yükseldi, vaka sayısı da 1192 kişi artarak 17 bin 361'e ulaştı.