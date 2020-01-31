İtalya OHAL ilan etti

Corona virüsü son olarak İngiltere'ye sıçradı. İtalya'da ise hükümet corona virüs nedeniyle OHAL ilan etti.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corono virüs salgını dünya genelinde hızla yayılıyor. Virüs salgınında ölü sayısı 213'e yükseldi, vaka sayısı ise 9 bini aştı. Corona virüsü son olarak İngiltere'ye sıçradı. İtalya'da ise hükümet corona virüs nedeniyle OHAL ilan etti.

Çin'in Wuhan kentinde ilk kez aralık ayı ortalarında ortaya çıkan corona virüs nedeniyle can kayıpları her geçen gün artıyor.

CORONA VİRÜSÜN YAYILDIĞI TÜM ÜLKELER

Çin'de, yeni tip corona virüs salgını nedeniyle can kaybı 213'e, virüs bulaşan kişi sayısı 9 bin 692'ye yükseldi.

Hubei eyaletine bağlı 17 kentte yaşayan yaklaşık 50 milyon kişi karantina altında yaşıyor.

Yeni tip corona virüs Çin dışında da yayılmaya devam ediyor.

İNGİLTERE'DE İLK VAKA

İngiltere'de, yeni tip corona virüs (2019-nVoC) vakasına ilk kez rastlandı. İngiltere'de baş tıbbi memur Chris Whitty, İngiltere'de aynı aileden iki kişide corona virüsüne rastlandığını bildirdi.

Hastalara gerekli tedavinin uygulandığı ve virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için denenmiş ve test edilmiş enfeksiyon kontrol prosedürlerinin kullanıldığı kaydedilen açıklamada, ayrıca bu hastalarla temas eden kişilerin de belirlenmesine çalışıldığı vurgulandı.

İTALYA'DA ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

İtalya'da hükümet, Dünya Sağlık Örgütü'nün dün uluslararası acil durum ilan etmesinin ardından, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini açıkladı. İtalyan medyasına göre, bölgesel otoritere özel geiçler veren olağanüstü hal, 6 ay sürecek.

İtalya'nın Roma'nın başkentinde iki Çinli turistte corono virüs tespit edilmiş ve karantinaya alınmışlardı. Diğer taraftan İtalya Başbakanı Comte, Çin ile tüm uçuşların askıya alındığını ve Çin'den İtalya'ya seyahat edeceklere kısıtlama getirildiğini bildirmişti.

VİRÜS ÇİN'DEN BİRÇOK ÜLKEYE SIÇRADI

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ,Makao ve Tibet özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken, bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Kamboçya, Sri Lanka ve Nepal de ülkelerinde virüsü taşıyan kişilerin olduğunu doğrulamıştı.

Yeni tip corona virüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla İngiltere, Filipinler, Hindistan, Finlandiya, Fransa, Kanada, ABD, Avustralya, BAE, Almanya ve son olarak İtalya'ya sıçradı.

ALMANYA YÜZ VATANDAŞINI TAHLİYE EDİYOR

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Çin'de coron avirüs salgınının görüldüğü bölgede bulunan vatandaşlarını tahliye etmek üzere hava kuvvetlerine ait bir uçağın Köln'den bu ülkeye hareket ettiğini söyledi.



Maas, Berlin'de gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık ekibinin de yer aldığı askeri uçağın, salgının ortaya çıktığı Wuhan başta olmak üzere Hubei eyaletindeki kentlerde bulunan 100 Alman vatandaşını ülkeye getirmek için havalandığını duyurdu.

Sağlık kontrollerinin ardından uçağa alınacak 100 kişi, Almanya'ya ulaştıktan sonra Germersheim askeri üssünde hazırlanan bir bölümde karantina odasında gözlem altında tutulacak.