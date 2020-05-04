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İtalya normalleşme'ye başladı

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Corona virüsün en çok can aldığı Avrupa ülkesi İtalya’da normalleşme yolunda ikinci adım bugün atılıyor.

İtalya normalleşme'ye başladı

Ülke yaklaşık 2 aydır süren salgın önlemleri gevşetiliyor. Ülkede bugün milyonlarca kişi iş başı yaptı. Futbol takımları da bugünden itibaren antrenmanlara başlıyor. Bazı yasaklar da kademeli olarak kalkacak.

Virüs sürecinde Başbakan Giuseppe Conte'nin ikinci aşama olarak değerlendirdiği dönem İtalya'da başladı.

İTALYA'DA 56 GÜNDE NELER YAŞANDI?

Ülke bugün bazı kararları devreye sokarak 'normalleşme' sürecine adım attı. 

İtalya yaklaşık 1 ay önce en düşük ölüm oranını duyurmasının ardından karantina kurallarını gevşeteceğini duyurmuştu.

Zorunlu ihtiyaçlar ve özel izinler dışında dışarı çıkamayan İtalyanlar artık daha rahat bir şekilde dışarıya çıkabilecek.

Toplu taşıma araçlarını da kullanilecek vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyması beklenirken taşıtlarda yüzde 50 kuralı uygulanacak.

ALINAN KARARLAR ŞU ŞEKİLDE;

  • Kişilerin kendi bölgelerinde seyahat etmesine izin verilecek ancak farklı bölgelere gidilemeyecek.
  • Cenaze törenleri yapılacak ancak en fazla 15 kişi katılabilecek.
  • Sporcular bireysel olarak antrenman yapabilecek. Halk da sadece evlerinin yakının da değil daha uzak yerlerde de spor yapabilecek.
  • Barlar ve restoranlar açılacak. Ancak sadece yiyecek ve içecek satın alınabilecek. Satın alınan ürünler evlerde ve işyerlerinde tüketilecek.
  • Şantiyeler açılacak. Moda, tekstil ve mobilya sektörlerinde çalışma başlayacak. 4,5 milyon çalışan işbaşı yapacak.
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