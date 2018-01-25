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İtalya'da tren raydan çıktı: 3 ölü

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İtalya'da Milano yakınlarında bir tren raylardan çıktı. Meydana gelen kazada 3 kişi ölürken 10 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.

İtalya'da tren raydan çıktı: 3 ölü
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İtalya'nın Milano kenti yakınlarında bir tren raylardan çıktı. İtalyan ANSA haber ajansının aktardığı bilgilere göre kazada en az 3 kişi hayatını kaybederken 10'u ağır olmak üzere 100 de yaralı var. İtalyan basınına göre, Cremona'dan Milano'ya giden tren, yerel saatle 07.00 civarında Milano şehir merkezine yaklaşık 15 kilometre mesafedeki Pioltello'da raydan çıkarak devrildi. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken 10'u ağır yaklaşık 100 kişi yaralandı. Vagonların içinde sıkışanlar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kazanın nedeni araştırılıyor.

İtalya'da tren raydan çıktı: 3 ölü ile ilgili görsel sonucu

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