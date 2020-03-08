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İtalya'da bir kasabada musluklardan su yerine şarap aktı

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İtalya'nın Modena kentine bağlı bir kasabada, su borularındaki teknik bir arıza nedeniyle bazı evlerde musluklardan su yerine şarap aktı

İtalya'da bir kasabada musluklardan su yerine şarap aktı

Modena'ya bağlı Castelvetro kasabasının Settecani mezrasında önceki gün yaşanan olay İtalyan basını tarafından İsa Peygamber'in suyu şaraba dönüştürme hikayesine atıfla "mucize" ifadesiyle verildi.

Haberlere göre, Settecani'de bulunan bir şarap mahzeninde, şarabı şişelemek için kullanılan boruların su borularıyla bağlantısında sorun yaşandığı için bazı evlere su ulaştıran borulara şarap karıştı.

Söz konusu şarap Lambrusco Grasparossa türü köpüklü bir şarap olduğu için basıncı, borulardaki suyun yerini almasını sağladı.

Musluklarından su yerine şarap akan Castelvetro sakinleri bu anları görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.

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