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İsviçreli milletvekilinden Yunanistana adalar teklifi

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İsviçrede aşırı sağcı Halk Partisi milletvekili Pierre Rusconi, ekonomik krizle boğuşan Yunanistana borçlarını ödemesi için adalarından birisini İsviçreye satmasını teklif etti. AA Rusconi, Yunanistan'ın...

İsviçreli milletvekilinden Yunanistana adalar teklifi
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İsviçrede aşırı sağcı Halk Partisi milletvekili Pierre Rusconi, ekonomik krizle boğuşan Yunanistana borçlarını ödemesi için adalarından birisini İsviçreye satmasını teklif etti.

AA

Rusconi, Yunanistan'ın 300 adasından birini İsviçre'ye olan borçlarını ödemesi için satışa çıkarabileceğini söyledi.

İsviçre basınında yer alan haberlere göre, Rusconi, "Yurt dışında topraklara sahip Fransa gibi İsviçre'nin de bir Yunan adası olabilir" dedi.

"İlginç" ve "ölçüsüz" açıklamalarıyla daha önce de gündeme gelen Rusconi, İsviçre'de yaşayan Romanları ve İtalyan işçileri "İsviçre peyniri kemiren farelere" benzetmişti.

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