İsveçteki bıçaklı saldırıda 2 kişi öldü

İsveçin Vesteros kentindeki bir Ikea mağazasında düzenlenen bıçaklı saldırıda biri kadın iki kişinin öldüğü, 35 yaşındaki bir kişinin de ağır yaralandığı bildirildi.

AA

Vesteros Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Per Agren, yaralı kişinin ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldığını, bu kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu açıkladı.

Agren, olay hakkında yaptığı basın toplantısında, saldırganı Ikea mağazasının yakınında bulunan otobüs durağında gözaltına aldıklarını ve bu kişinin hiç direnmeden soğukkanlı biçimde polis memurlarına teslim olduğunu söyledi.

Saldırganın 21 yaşında olduğunu belirten Agren, tedavi altında bulunan 35 yaşındaki yaralının da cinayetle ilgisi olduğu yönünde şüpheleri bulunduğunu ifade etti.

Agren, olayda hayatını kaybeden iki kişinin birbirini tanıdığını, katil zanlıları ile ölenler arasında şimdilik bir bağ kuramadıklarını bildirdi.

Cinayetin neden işlendiği hakkında kesin bilgiye sahip olmadıklarını açıklayan Agren, zanlıların daha önceden poliste sabıka kayıtlarının bulunmadığı bilgisini verdi. Agren, cinayetin öncesi ve sonrasına dair kamera kayıtlarını inceledikten sonra olayın nedeni hakkında daha fazla bilgiye ulaşabileceklerini söyledi.

İsveç basınında görgü tanıklarına dayandırılan haberlerde, cinayete kurban giden erkekle kadının 20-25 yaşlarında olduğu, olayın çete kavgası veya aşk cinayeti olabileceği öne sürüldü.