Dünya Haberleri  İsveçte göçmen karşıtı parti protesto edildi haberi İsveçin başkenti Stockholmde yaklaşık bin kişi göçmen karşıtı İsveç Demokratlar Partisinin (SD) metrolara verdiği dilencileri aşağılayan reklamları protesto...

AA

SD'nin Stockholm Östermalm Metro istasyonuna yerleştirilen ilanlarla, sokaklarda dilencilik yapanlar nedeniyle ülkeye gelen turistlerden özür dilemesi ülkede büyük tepki çekti. Sosyal medya aracılığı ile Östermalm Metro istasyonu civarında toplanan bin kişi, reklamların derhal sökülmesini isterken SD alehine sloganlar attı.

Göstericiler adına bir konuşma yapan İsveç Genç Romenler Federasyon Başkanı Emir Selimi, SD'nin metroda paylaştığı ırkçılık içeren reklamı kınadığını belirtti. Reklamın yayınlanmasına izin veren Stockholm Ulaştırma İdaresi'ni de (SL) eleştiren Selimi, SL'nin derhal reklamları kaldırmasını istedi.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı protestoda olaysız sona erdi.

İsveç merkez medyası ve sosyal medyada tepkilere neden olan ilanda, "Bizim en büyük problemimiz ülkemize organize olmuş çetelerin getirdiği dilenciler. Uluslararası çeteler insanımızın iyi niyetini suistimal ediyor. Hükümet de bu durumu seyrediyor. Sizlerden özür diliyor ve söz veriyoruz, 2018 yılında seçimleri kazanınca daha iyi bir İsveç ile karşılaşacaksınız" ifadeleri yer alıyor.