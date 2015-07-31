Dünya Haberleri  İsveçte, 4 PKKlı gözaltına alındı haberi Kuzey Irakta PKK hedeflerine yönelik hava saldırısını protesto etmek için Türkiyenin Stockholm büyükelçiliği önünde gösteri yapan PKK terör örgütü yanlısı 4 kişi,...

AA

İsveç devlet radyosu EKOT'a açıklamada bulunan Stockholm Emniyet Müdürlüğü Polis Şefi Lars Byström, Türk konsolosluğu önünde gösteri yapan 4 kişinin polislere ve arabalarına taşlarla saldırdığını, ses bombası attığını belirtti.

Saldırganların etkisiz hale getirilerek gözaltına alındığını ve sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldüklerini anlatan Byström, polis araçlarında maddi hasar meydana geldiğini kaydetti.

Öte yandan, bugün öğleden sonra 150 kişilik PKK yanlısı bir grup, İsveç'in başkenti Stockholm'deki Türk Büyükelçiliği'nin önünde terör örgütü PKK lehine eylem yaparak, slogan attı.

Bu olay üzerine, Türk bayrakları taşıyan gurbetçilerin oluşturduğu 50 kişilik grup da Türk Büyükelçiliği'nin önünde toplandı. İsveç polisinin geniş güvenlik önlemleri aldığı büyükelçilik önünde, iki grup birbirine yaklaştırılmadı.