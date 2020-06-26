İsveç’in koronavirüsle kumarı tutmadı

Dünya genelinde uygulanan karantina önlemlerinin tersini yapan ve ekonomisini kapatmayan İsveç'te hem ölüm oranı komşu ülkelere göre çok yüksek oldu hem de ekonomi salgından daha ağır darbe aldı

Corona virüsü salgınına karşı çok gevşek karantina önlemleri alan ve ekonomisini kapatmayan İsveç’te sonuç beklenenin tam tersi oldu. 65 bini aşan vaka ve 5 bin 280’e ulaşan ölüm sayısıyla İsveç, nüfusa oranla salgından en kötü etkilenen ülkeler arasında yer alırken, ekonomide de istediğini alamadı.

Danimarka’da vaka sayısı 12 bin 675, ölüm sayısı 604’te kaldı. İsveç’te 1 milyon nüfusta ölü sayısı 523, Danimarka’da 104 oldu.

TÜKETİCİ GÜVENİ İSVEÇ’TE DAHA ÇOK DÜŞTÜ

Araştırma şirketi BCA’in Avrupa yatırım baş stratejisti Dhaval Joshi’nin çalışmasına göre, katı karantina kuralları uygulayan komşu ülke Danimarka’ya kıyasla İsveç’te tüketici güveni salgından çok daha ağır bir darbe aldı. Danimarka’da tüketici güveninin yükselişi ise İsveç’e kıyasla daha hızlı oldu.

Bloomberg, İsveç’te nüfusa oranla vaka ve ölüm sayılarının çok daha fazla olmasının, tüketici güveninin İsveç’te daha sert düşüşünde etkili olmuş olabileceğine işaret etti.

İki ülkede de işsizlik salgınla birlikte hızla arttı ancak İsveç, ekonomiyi açık tutmanın ve sürü bağışıklığı uygulamanın istihdam anlamında olumlu bir sonucunu alamadı.

Deutsche Bank AG’nin ABD eyalatlerini karşılaştırarak yaptığı bir çalışma da, ekonomiyi daha erken yeniden açan ve karantina önlemlerini kaldıran eyaletlerde, vaka sayısı artarken, tüketimde beklenen artışın sağlanamadığını ortaya koyuyor.