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İsveç'te orman yangınları erken başladı

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İsveç'te orman yangınları erken başladı
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 İsveç'te nisan ayının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle 5 farklı noktada orman yangını çıktı.

Devlet televizyonu SVT, çoğu ülkenin iç ve kuzey kesiminde olmak üzere 5 farklı noktada orman yangını çıktığını belirterek yangınlara havadan ve karadan müdahale edildiğini bildirdi.

İsveç Sivil Savunma Dairesi, tüm kaynakların seferber edildiği yangın söndürme çalışmalarına havadan 30 helikopterin yardım ettiğini, Göteborg kentinin doğusundaki Landvetter Havalimanı yakınındaki orman yangını nedeniyle uçuşların durdurulduğunu aktardı.

Şu ana kadar yaklaşık bin hektarlık ormanlık alanın yandığı aktarılırken, hafta sonuna kadar sıcak havanın etkili olacağı ve özellikle kıyı bölgelerinde orman yangını çıkma riskinin yüksek olduğu kaydedildi.

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