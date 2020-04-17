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İsveç Prensesi, gönüllü olarak hastanede çalışacak

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İsveç Prenses Sofia bu hafta onursal başkanı olduğu Sophiahemmet Hastanesi’nde koronavirüsle müücadele etmek için gönüllü olarak çalışmaya başlayacak

İsveç Prensesi, gönüllü olarak hastanede çalışacak

İsveç Prensesi Sofia, koronavirüsle mücadele etmek için Stockholm’de bir hastanede gönüllü olarak çalışacak. Prensesin hastalara doğrudan hastalarla temasta olmayacak.

İsveç Prenses Sofia bu hafta onursal başkanı olduğu Sophiahemmet Hastanesi’nde koronavirüsle müücadele etmek için gönüllü olarak çalışmaya başlayacak.
80 kişiyle birlikte çevrimiçi olarak 3 günlük acil sağlık eğitimini tamamlayan 35 yaşındaki prenses, koronavirüs salgını nedeniyle yoğunluk yaşanan hastanede çalışacak.

Kraliyet Divanı’ndan yapılan açıklamada, “Kendimizi içinde bulduğumuz bu krizde, prenses sağlık çalışanlarının ağır iş yükün hafifletmek amacıyla gönüllü olarak katılıp ve katkıda bulunmak istiyor” denildi.

Sophiahemmet Hastanesi sözcüsü Pia Hultkrantz, prensesin doğrudan hastalarla çalışmayacağını, mutfak işlerinde, dezenfekte işlemlerinde ve temizlikte yardımcı olacağını söyledi.

Prenses Sofia, Prens Carl-Philip’le evli. Prenses’in iki oğlu bulunuyor.

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Etiketler; #İsveç Prensesi #Korona virüs
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