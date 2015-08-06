İşte dünyanın ismi en uzun şehri

İsmi çok uzun olduğu için ilk önce 11 kelime ikiye düşürülerek Krungthep Mahanakhon denilmiş ancak özellikle yabancılar için İngilizce dilinde daha rahat kullanılması için Bangkok adı verilmiş....

İsmi çok uzun olduğu için ilk önce 11 kelime ikiye düşürülerek Krungthep Mahanakhon denilmiş ancak özellikle yabancılar için İngilizce dilinde daha rahat kullanılması için Bangkok adı verilmiş. Resmiyette ise Krungthep Mahanakhon ismi kullanılmaya devam ediyor.



Bangkokun tam ismi Türkçe yazıyla Krungthep Mahanakhon Amonrattanakosin MahintharaAyuthayaMahadilok PhopNoppharat RatchathaniBurirom Udomratchanivet Mahasathan AmonPiman AvatanSathit Sakkathattiya VitsanukamPrasit şeklinde okunuyor. Özellikle lise seviyesindeki gençler için Bangkokun uzun ismini ezbere okuma yarışmaları yapıyorlar. Ezberlemenin yanı sıra dildeki tonlamalar ve uzatmalarda çok önemli. Bu metropol şehri 14 milyondan fazla nüfusuyla İstanbulu geçmeye aday.



Enis AKSU / BANGKOK (DHA)