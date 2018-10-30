Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çok sayıda üst düzey yabancı konuğun katılımıyla dün ilk fazı hizmete açılan İstanbul Havalimanı, Avrupa ve Rus basını tarafından da yakından takip edildi.

Toplamda 76,5 milyon metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen İstanbul Havalimanı'nın ilk fazının açılışı, Avrupa ve Rus basınında geniş yer buldu.

Haberi yakından takip eden Avrupa ülkeleri ve Rusya'da, çıkan haberlerde, havalimanının açılış töreni, finansal ve teknik detayları ilgili ayrıntılı bilgilere yer verildi.

BBC: "İstanbul, mega havalimanının açılışını yaptı"

İngiltere'deki The Independent gazetesi, haberi, "Erdoğan, dünyanın en büyük havalimanının açılışını yaptı" başlığıyla verdi. Havalimanı toplam alanının New York’un Manhattan adasından daha büyük olduğu belirtilen haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılıştaki konuşmasından satır başları yer aldı. Haberde, projenin 11 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en büyük kamu yatırımı olduğu kaydedildi.

Havalimanının ilk fazının açılışı, İngiliz yayın kurumu BBC'de de "İstanbul, dünyanın en yoğun havalimanı olacak mega havalimanının açılışını yaptı" başlığıyla yer aldı. BBC haberinde, "Dünyanın en büyüğü olması planlanan Türkiye’nin yeni havalimanı İstanbul’da açıldı. İstanbul Havalimanı, 2021 yılında toplam 90 milyon yolcuya ev sahipliği yapacak ve bu kapasite 200 milyona kadar artırılabilecek. Bu, dünyanın en yoğun havalimanı olan Atlanta’nınkinin neredeyse iki katı." ifadelerine yer verildi. Haberde, projenin Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde başladığı, yaklaşık 9,4 milyar sterlin değerindeki projenin İstanbul’u Asya, Afrika ve Avrupa arasında küresel transfer merkezi haline getirmeyi hedeflediği kaydedildi.

RTBF: "İstanbul, küresel bir kavşak haline getirilmek isteniyor"

Belçika devlet yayın organı RTBF, haberinde, "Erdoğan, İstanbul’da gelecekte dünyanın en büyük havalimanının açılışını yapıyor." ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iktidara geldiğinden beri Türkiye'yi dönüştüren mega altyapı projelerine önem verdiği belirtilen haberde, Erdoğan’ın, Osmanlı İmparatorluğu'nun eski başkenti olan İstanbul’u bu projeyle, Avrupa, Asya ve Afrika arasında küresel bir kavşak haline getirmeyi istediği vurgulandı.

29 Aralık'a kadar havalimanından günde 5 uçuş gerçekleştirileceği, başlangıçtaki 90 milyon yolcu kapasitesinin havalimanını ilk 5’e sokacağı, 2028 yılına kadar 200 milyon yolcu kapasitesine ulaşılacağı aktarılan haberde, İstanbul Havalimanı’nın çok camlı ve aydınlık olduğu, eğimli hatları ve son teknoloji ekipmanlarıyla fütüristik bir yapı olarak göründüğü kaydedildi.

Handelsblatt: "Yeni mega havalimanı, Türkiye’yi havacılık dünyasının merkezi yapacak"

Almanya'daki Süd Deutsche Zeitung gazetesi, İstanbul Havalimanı'nın ilk fazının açılışını, "Havalimanı ve sembol" başlığıyla haberleştirdi. Haberde, İstanbul’un yeni havalimanının resmen açıldığı, başlangıçta 90 milyon yolcuya hizmet edecek havalimanının dünyanın en büyük havalimanlarından biri olacağı vurgulandı. Haberde, İstanbul Havalimanı, dünyanın diğer büyük havalimanlarıyla da karşılaştırıldı.

Frankfurter Allgemeine gazetesi, "Erdoğan, İstanbul’daki büyük havalimanının açılışını yaptı" başlıklı haberinde, Erdoğan’ın prestij projesinin 10 milyar avroya mal olduğu ve Frankfurt Havalimanı'ndan 3 kat fazla yolcuya hizmet edeceği belirtildi. Haberde, yolcu kapasitesinin 200 milyona çıkması durumunda bunun dünyanın en büyüğü olacağı da vurgulandı.

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt ise "Yeni mega havalimanı, Türkiye’yi havacılık dünyasının merkezi yapacak" başlığıyla haberi verdi. Birçok liderin açılışa katıldığı ve yeni havalimanının 11 bin futbol sahası büyüklüğünde olduğu aktarılan haberde, küresel ticari havacılık sektörünün son 10 yılda yüzde 5,6 büyürken, Türkiye’deki büyümenin yüzde 14 olduğu, THY'nin İstanbul Havalimanı ile daha da büyümeyi planladığı, bunun Alman Lufthansa tarafından yakından takip edildiği kaydedildi.

Rusya

Rusya'daki Rossiyskaya Gazeta, haberi, "Dünyanın en büyük havalimanı İstanbul’da açıldı" başlığıyla verdi. Türk yetkililerin, tamamlandığında dünyanın en büyüğü olması beklenen havalimanını İstanbul’da açtığı belirtilen haberde, havalimanına ilişkin teknik detaylara yer verildi.

İstanbul Havalimanı’nın açılışına ilişkin detayların bulunduğu RİA Novosti'nin "Geleceğin en büyük havalimanı İstanbul’da açıldı" başlıklı haberinde, Başkan Erdoğan’ın uçağının yeni havalimanına iniş yaptığı bilgisi ve Erdoğan’ın açılışta yaptığı konuşmadan satır başları yer aldı.

TASS ajansı ise "İstanbul’da yeni havalimanının açılış töreni gerçekleşti" başlığını attı. Haberde, Türkiye’nin lideri Erdoğan’ın, gelecekte dünyanın en büyük havaalanı olacak İstanbul Havalimanı'nın ismini açıkladığı bilgisine de yer verildi.