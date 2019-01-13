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Issız adadaki otel, yıllık 65 bin dolar maaşla personel arıyor

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Issız adadaki otel, yıllık 65 bin dolar maaşla personel arıyor
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Minik bir adada, deniz fenerinden dönüştürülen otel ilan verdi.

Nisan ayı başında iş başını öngören ilan, dünyada yankı buldu.

Otel, ABD'nin San Franscisco kenti açıklarındaki East Brother adasında.

1800'lerden kalma bir deniz fenerinin bulunduğu ada, San Pablo ve San Franscisco körfezlerini ayıran boğazın ortasında yer alıyor.

Otelin Che Rodgers ve Jillian Meeker adlı çalışanları Nisan'da işten ayrılıyor. Otel şimdi Rodgers ve Meeker'in yerine personel bulabilmek için ıssız bir adada yaşama düşün kuran kişileri çekmeye çalışıyor.

Personel için öngörülen 130 bin dolarlık maaş iki kişi arasında paylaştırılacak. Personel, yemek, temizlik, malzeme tedariki ve müşterilerin ulaşımından sorumlu olacak. Adayların tekne kullanabilmesi gerekiyor.

Perşembe'den Pazar'a kadar çalışacak personelin ayrıca sigara içmemesi ve köpeklerini yanında getirmemesi isteniyor.

Otel, tüm bu sorumluluklara karşın, adaylara 'olağanüstü bir manzara, kuşlar, deniz canlıları, temiz hava, tekneler ve tarih' vaat ediyor.

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