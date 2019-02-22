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İsrailli ilaç şirketleri hakkında korkunç iddia

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İsrail'deki büyük ilaç şirketlerinin testleri Filistinli ve Arap mahkumlar üzerinde yaptığı iddia edildi.

İsrailli ilaç şirketleri hakkında korkunç iddia
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İsrailli profesör Nadera Shalhoub-Kevorkian, İsrail'deki büyük ilaç şirketlerinin ürettikleri ilaçları, hükümetin izniyle cezaevindeki Filistinlive Arap mahkumlar üzerinde test ettiklerini açıkladı.

Kudüs İbrani Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Shalhoub-Kevorkian ayrıca, orduya bağlı şirketlerin de silahları Kudüs'te işgal altındaki Filistin bölgesinde test ettiklerini anlattı.

New York'taki Columbia Üniversitesi'nde konuşan İsrailli profesör, Filistinlilerin yaşadığı yerlerin laboratuvar gibi kullanıldığını belirterek elinde iddialarıyla ilgili verilerin bulunduğunu açıkladı.

Geçen hafta, İsrailli yetkililer hapishanede hayatını kaybeden Filistinli mahkum Fares Baroud'un cesedini teslim etmeyi reddetmişti. Ailesi Baroud'un İsrail hapishanesinde bu tarz testlere tabi tutulmuş olabileceğinden şüpheleniyor.

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