İsrailden Gazzeye hava saldırısı!

İsrail ordusu, Gazze Şeridindeki İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bir eğitim alanına hava saldırısı düzenledi.

AA

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçağı, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan el-Beric Mülteci Kampı yakınındaki Kassam Tugayları'na ait eğitim alanına saldırı düzenledi. Saldırı sonucu ölü ve yaralıların olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusu, daha önce Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyinde boş bir alana roket düştüğünü, ölen veya yaralanın olmadığını belirtirken, İsrail Jerusalem Post gazetesi de ordu kaynaklarına dayandırdığı haberde, Gazze'den fırlatılan ikinci bir roketin de Filistin topraklarına düştüğü ileri sürülmüştü.