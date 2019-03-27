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İsrail’den Gazze’ye 50 hava saldırısı

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İsrail savaş uçakları ateşkese rağmen Gazze'de çeşitli noktalara bomba yağdırdı. Saldırılarda 10 Filistinli yaralandı

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İsrail’den Gazze’ye 50 hava saldırısı
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İsrail savaş uçakları ateşkese rağmen Gazze'de çeşitli noktaları bombalamayı sürdürdü. İsrail Gazze’yi kontrol eden Hamas’ı hedef aldığını iddia ederek, sivillere ait yerleşim yerlerini de vurdu.
2014’te 2 bini aşkın Filistinlinin öldürüldüğü İsrail operasyonuna benzer bir saldırıdan korkulurken, ateşkes haberi geldi. 

Hamas, Mısır’ın arabuluculuğuyla İsrail’le ateşkes sağlandığını duyurdu. Ancak İsrail savaş uçakları ateşkese rağmen Gazze'de çeşitli noktaları bombalamayı sürdürdü. 

İsrail'in önceki akşam saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'ne yaklaşık 50 hava saldırısı düzenlediği, saldırılarda 10 Filistinlinin yaralandığı açıklandı.
İsrail saldırılarında şu ana kadar 10 Filistinlinin yaralandığı aktarılan açıklamada, "Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ofisi, Multezim Sigorta Şirketi binası, Nasır Mahallesinde iki apartman, bir sürücü kursu, Han Yunus'taki balıkçı limanı ile 20 tarım alanı vuruldu." denildi.
Açıklamada ayrıca Gazze'deki direniş gruplarına ait 9 askeri noktanın da hedef alındığı kaydedildi.
Öte yandan Gazze sınırına İsrail tarafından dün gün içinde yüzlerce tank ve zırhlı araç yığıldı. İsrail ordusu, çeşitli senaryolara hazırlık yapıldığı yönünde bir açıklama yaptı.

Reuters haber ajansı, İsrail'de sınıra yakın okulların tatil edildiğini bildiriyor.

Aynı bölgede yaşayanlara ise sığınaklara girme talimatı verildi. Gazze tarafında ise bazı üniversiteler kapalı. Lise ve ilkokullar açık olsa da birçok Filistinli çocuklarını okula göndermedi.

İsrail hava saldırılarında evlerini kaybeden Gazzeliler ise, çaresiz. Birçok aile, sokakta kaldı.


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