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İsrail kenevir ihracatına onay verdi

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İsrail hükümeti, tıbbi amaçlarla kullanılmak üzere kenevir ihracatı yapılmasına onay verdi. İhracatın altı ay içerisinde başlaması bekleniyor.

İsrail kenevir ihracatına onay verdi
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İsrail hükümeti, pazar günü yapılan kabine toplantısından tıbbi amaçlarla kullanılan kenevirin ihracat kalemleri arasına alınmasına yeşil ışık yaktı. İsrail meclisi, söz konusu yasayı Aralık ayında kabul etmişti. Yasanın yürürlüğe girebilmesi için kabinenin onayı gerekiyordu.

Altı ay içerisinde başlaması beklenen kenevir ihracatının İsrailli üreticiler için "yeni bir pazar oluşturması" hedefleniyor. İsrail Ekonomi Bakanlığı, kenevir ihracatının ülkede tarıma, araştırmaya, üretime ve istihdama katkı sağlayacağı tahmininde bulunuyor. Medyada yer alan haberlere göre, İsrail hükümeti ayrıca yasal kenevir ürünlerinin ihracatının yaklaşık bir milyar şekel (239 milyon euro) ek vergi geliri sağlayacağını tahmin ediyor.

İsrail ülke genelinde tıbbi amaçlarla kullanılan kenevirin üretimi ve bu konulardaki araştırmalar konusunda dünya genelinde iyi bir konuma sahip. Kenevir İsrail'de sara, parkinson ve crohn hastalığı gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor. Tıp dünyasında kenevir ürünlerinin ağrı kesici özelliğinden de faydalanılıyor.

ALMANYA'DA 2017'DEN BERİ YASAL

Almanya'da da 2017 yılından bu yana kenevirin tıbbi amaçlarla kullanılması yasal. Almanya bugüne kadar ilaçlar için gerekli olan keneviri Hollanda veya Kanada'dan temin ediyordu.

Türkiye'de de yerli kenevir üretimi kısa bir süre önce 19 ilde yasallaştı.

Dünya genelinde kenevir ticaretinde patlama yaşanması bekleniyor. Amerikan araştırma şirketi BDS Analytics'in tahminlerine göre, yasal kenevir piyasasının hacmi 2018'de 10 milyar euronun üzerine çıktı, 2022'de ise bu meblağ 28 milyar euroya ulaşacak.

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