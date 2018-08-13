İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

Gazze Şeridi'ndeki iki ayrı noktaya düzenlenen saldırıda bir kişi yaralandı

İsrail savaş uçaklarının, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 2 noktaya düzenlediği hava saldırısında 1 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, Gazze kentinin doğusuna, yanan balon ve uçurtma attığı ileri sürülen kişilerin bulunduğu yere füze saldırısı düzenlediğini belirtti.

Kudra, saldırıda 1 Filistinlinin yaralandığını ifade etti.

Öte yandan, görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş uçağı, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan El-Bureyc Mülteci Kampı'nda İsrail'e yanan balon ve uçurtma attıkları iddia edilen kişilerin bulunduğu bir hedefe füze saldırısı düzenledi.

Saldırıda can kaybı veya yaralanan olup olmadığına dair bir açıklama ise yapılmadı.