İsrail'de seçimi Netanyahu kazandı

İsrail'deki erken genel seçimi Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud, çok az oy farkıyla önde tamamladı ancak rakibi Mavi-Beyaz İttifakıyla aynı sayıda sandalye kazandı. İki parti de meclise 35'er milletvekili gönderecek. Netanyahu'nun sağ bloğun desteğiyle yeniden başbakan olması bekleniyor.

İsrail Merkez Seçim Komisyonu, şu ana kadar oyların yüzde 94'ünün sayıldığını açıkladı. Kesin olmayan sonuçlara, yarışa katılan 41 partiden sadece 11'i yüzde 3,25'lik seçim barajını aştı.

Katılım oranı önceki seçime göre düştü. İsrail'deki 6 milyon 300 bini aşkın kayıtlı seçmenden sadece yüzde 64,65'i dün sandık başına gitti. İsrailler, 2015'teki seçime yüzde 71,8 oranında katılım göstermişti.

MİLLETVEKİLİ SAYILARI EŞİT

Açılan sandıklarda Netanyahu'nun partisi az bir oyla önde olsa da sandalye dağılımı bakımından sonuçlar beraberliğe işaret ediyor.

Buna göre, Başbakan Netanyahu liderliğindeki Likud ile eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz ve Yair Lapid liderliğindeki Mavi Beyaz ittifakı mecliste 35'er milletvekiliyle temsil edilecek.

İsrail vatandaşı yaklaşık 2 milyon Filistinliyi temsil eden partiler bu seçime geçen dönemin aksine iki ayrı ittifak çatısı altında girdi. Filistinlilerin seçime katılım oranı en son yapılan genel seçime oranla düşük olsa da iki ittifak da barajı aştı.

Eşitlik ve Barış için Demokrasi Cephesi (Hadaş) ile Değişim için Arap Hareketi'nin (Ta'al) kurduğu ittifak 6, Ulusal Demokratik Birlik (Beled) ile Birleşik Arap Listesi'nin oluşturduğu ittifak ise 4 milletvekili çıkardı.

BENNETT BARAJA TAKILDI, LIBERMAN'IN PARTİSİ MECLİSTE

İsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennett ile Adalet Bakanı Ayelet Shaked liderliğinde kurulan Yeni Sağ Partisi baraj altında kalırken, seçim öncesi anketlerde meclise girmesi zor görülen eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın partisi İsrail Evimiz (Beyteynu) yüzde 4,13 oy olarak barajı aştı. Liberman liderliğindeki parti, mecliste 5 milletvekiliyle temsil edilecek.

Yaklaşık 9 milyonluk İsrail nüfusunun yüzde 11,1'ini oluşturan ultra-ortodoks Yahudileri (Harediler) temsil eden Şas (Doğulu Tevrat Muhafızları) ile Yahudi Birleşik Tevrat (Yahudot HaTora) partileri de yüzde 6,13 ile yüzde 5,94 oy alarak bir kez daha meclise girdi.

Bu iki parti sekizer milletvekili çıkararak Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğinde kurulması muhtemel kaolisyon hükümetinde kilit rol oynama imkanı elde etti.

İki devletli çözümden yanan olan Avi Gabbay başkanlığındaki İşçi Partisi yüzde 4,48 oy alarak 6 milletvekiliyle meclise girmeye hak kazanırken, yine iki devletli çözümü savunan Meretz Partisi ise çok az bir farkla barajı aşarak 4 milletvekili çıkardı.

Maliye Bakanı Moşe Kahlon'un liderliğini yaptığı Kulanu (Hepimiz) Partisi 4, eski bir asker olan Rafi Peretz liderliğindeki HaBayit HaYehudi (Yahudi Evi) ise 5 milletvekiliyle meclise girdi.

İSRAİL'İ YENİ BİR KOALİSYON HÜKÜMETİ BEKLİYOR

İsrail'de hükümet kurmak için 120 sandalyeli mecliste 61 sandalyeye sahip olmak gerekiyor. Sandık sonuçlarına göre, hiçbir parti tek başına hükümeti kuracak çoğunluğu yakalayamadığı için İsrail'i yeni bir koalisyon hükümeti bekliyor.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, yarından itibaren meclise girmeye hak kazanan partilerle görüşmeye başlayacak.

Cumhurbaşkanı, hangi partinin birinci olduğuna bakmadan koalisyon hükümetini kurmaya daha yakın olan lidere bu görevi verebiliyor.

Rivlin'in Likud lideri Netanyahu'yu mu yoksa Gantz'ı mı görevlendireceği resmi seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından netleşecek.

Cumhurbaşkanı'nın görevlendirmesinin ardından söz konusu parti liderinin 28 gün içinde koalisyon hükümetini kurması gerekiyor. Ancak koalisyonu kurmakla görevlendirilen parti lideri, iki hafta ek süre talep etme hakkına sahip.