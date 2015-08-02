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İsrail askeri Filistinlilere saldırdı: 10 yaralı

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Batı Şeriadaki El-Celezon Mülteci Kampında İsrail askerleriyle Filistinliler arasında yaşanan arbedede, 10 Filistinlinin yaralandığı bildirildi. AA İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Leys el-Halidi'nin...

İsrail askeri Filistinlilere saldırdı: 10 yaralı
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Batı Şeriadaki El-Celezon Mülteci Kampında İsrail askerleriyle Filistinliler arasında yaşanan arbedede, 10 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

AA

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Leys el-Halidi'nin öldürülmesini protesto eden çok sayıda Filistinli, Ramallah'ın kuzeyindeki kamp girişinde yürüyüş düzenledi.

İsrail askerlerinin plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak müdahale ettiği gösteride, 10 Filistinli yaralandı.

Halidi, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, Yahudi yerleşimcilerin Nablus'ta Filistinlilere ait evi ateşe vererek bir bebeğin ölümüne yol açtığı olayı protestosu sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

 
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