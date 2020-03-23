İspanya’da bilanço ağırlaşıyor!

İspanya’da korona virüsünden dün 375 kişi daha öldü, toplam ölü sayısı 1753’e çıktı. Madrid'deki büyük oteller hastaneye dönüştürüldü. Fuar alanına 5 bin 500 yataklı geçici hastane kuruldu. Ambulanslar yetişmeyince belediye otobüsleri de virüs hastalarını taşımaya başladı

İspanya’da corona virüsünden dün 375 kişi daha öldü. İspanya’da ölenlerin sayısı 1753’e, virüs tespit edilenlerin sayısı ise 28 bin 572’ye yükseldi.

İspanya, dünyada en çok vakanın görüldüğü 3'üncü ülke konumunda.

Ülkede 9 bin 702 vakanın bulunduğu başkent Madrid, ülkede en çok vakanın görüldüğü nokta oldu. Kentte 1021 kişi hayatını kaybetti. Madrid kentini ise Katalonya bölgesi takip ediyor. Katalonya bölgesinde vaka sayısının 4 bin 704 olduğu ve 191 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İspanya'nın başkenti Madrid'deki bazı büyük oteller hastaneye dönüştürüldü. IFEMA fuar alanına 5 bin 500 yataklı geçici hastane kuruldu. Ambulanslar yetersiz kalınca belediye otobüsleri de Corona virüs hastalarını taşımaya başladı.

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Espanyol'da forma giyen Çinli futbolcu Wu Lei'nin yanı sıra İngiltere 3. Lig ekiplerinden Portsmouth'ta forma giyen 3 futbolcuda Covid-19 tespit edildi.

İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska, OHAL tedbirlerini ihlalden son 6 günde 315 kişinin gözaltına alındığını, 30 binden fazla ceza kesildiğini açıkladı.

SANCHEZ: EN KÖTÜSÜ HENÜZ GELMEDİ… II. DÜNYA SAVAŞI’NDAN BU YANA EN CİDDİ DURUM”

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, virüsle mücadele kapsamında iki hafta süreyle ilan edilen olağanüstü hali, 15 gün daha uzatmak için meclis onayı isteyeceğini açıkladı.

Sanchez “Çok kritik bir dönemdeyiz ve çok zor günler geliyor. En kötüsü henüz gelmedi. II. Dünya Savaşı’ndan bu yana en ciddi durum” diye konuştu. Sanchez ayrıca hükümetin virüsle mücadelede ne gerekiyorsa yapacağına dair söz verdi.

Sanchez, İspanya’da 14 Mart’ta yürürlüğe konan ve İspanyolların 11 Nisan’a kadar zorunlu yolculuklar dışında evlerini terk etmesini kısıtlayan kararın uzatılacağını söyledi.