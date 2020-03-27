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İspanya ve İran'da can kaybı büyüdü

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Corona virüsünün en çok ölüme yol açtığı ülkelerden İspanya ve İran'dan açıklamalar peş peşe geldi. İspanya'da can kaybı sayısı 4 bin 858'e ulaşırken, İran'da ise toplam ölü sayısı 2 bin 378'e yükseldi.

İspanya ve İran'da can kaybı büyüdü

Corona virüsü ortaya çıktığı Çin’de etkisini yitirmeye başlasa da Avrupa’da yarattığı yıkımda hız kesmiyor. Önce İtalya sonra İspanya Çin’i geride bırakırken, dehşete düşüren rakamlar gelmeye devam ediyor.

İspanyol yetkililer salgınla ilgili son verileri paylaştı. Sağlık Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre İspanya’da ölü sayısı 4 bin 858’e yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 56 bin 188’den 64 bin 059’a ulaştı.

İRAN’DA 24 SAATTE 144 KİŞİ

İspanya’dan kısa süre önce de komşu İran’dan corona virüsüyle ilgili son gelişmeler paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur'un aktardığına göre son 24 saatte 144 kişi daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Böylelikle İran’da toplam ölü sayısı 2 bin 378’e yükseldi. Ülke genelindeki vaka sayısı ise 32 bin 332’ye ulaştı.

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