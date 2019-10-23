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İspanya selle boğuşuyor

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İspanya’da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde bir kişi öldü, iki kişiye ise ulaşılamıyor.

İspanya selle boğuşuyor
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İspanya’nın Katalonya Özerk Bölgesi'nde sağanak yağışlar sel felaketine yol açtı. Katalonya polisi, Barcelona’daki bir plajda kayıp olduğu bildirilen 70 yaşındaki kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

İtfaiyeden yapılan açıklamada ise Barcelona yakınlarındaki Vilaverd kasabasında sel nedeniyle sürüklenen bir evde yaşayan yaşlı bir kadın ve oğlunun kayıp olduğu bildirildi. Yetkililer, şiddetli yağışlar nedeniyle yaklaşık 20 bin kişinin elektriksiz kaldığını belirtti.

Polis, bölgedeki nehirlerin taşması sonucu caddelerin sular altında kaldığını ifade etti.

Eylül ayında İspanya’da meydana gelen selde 7 kişi hayatını kaybetmişti.

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