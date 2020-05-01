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İspanya'dan umut verici açıklama

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Corona virüsünün en çok etkilendiği ülkelerin başında gelen İspanya'dan flaş bir açıklama geldi... İspanya Sağlık Bakanlığı, son 24 saatteki güncel corona virüsü verilerini kamuoyu ile paylaştı. Dün 268 insanın yaşamını yitirdiği ve haftalar sonra en düşük seviyeyi gören İspanya'da son 24 saatte ikinci kez 300'ün altında ölüm tespit edildi. Son 24 saatte ülkede 281 insanın öldüğü belirtildi

İspanya'dan umut verici açıklama

Geçen haftalarda corona virüsü karşısında çaresiz kalan İspanya’dan umut verici bir açıklama geldi… İspanya Sağlık Bakanlığı corona virüsü ile ilgili güncel verileri kamuoyu ile paylaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ülkede son 24 saat içerisinde corona virüsünden yaşamını yitirenlerin sayısının dün olduğu gibi bugün de 300’ün altında olduğu açıklandı. Böylelikle ülkede üst üste ikinci günde de 300 sınırının altında ölüm tespit edildi.

İspanyol Sağlık Bakanlığı yetkilileri ülkede son 24 saatte corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısının 281 olduğunu açıkladı. Böylelikle ülke genelindeki toplam ölüm sayısı 24 bin 824’e çıktı.

Öte yandan ülke genelindeki toplam corona virüsü vaka sayısı da 213.435’ten 215.216’ya çıktı.

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