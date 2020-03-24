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İspanya'da rakamlar ürkütücü boyutta

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Corona virüsünün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İspanya'dan korkutan bir açıklama geldi... Yapılan açıklamada corona virüsü vakaları 33.089'dan 39.673'e fırladı. Ölü sayısı ise yaklaşık 500 artarak 2694'e çıktı

İspanya'da rakamlar ürkütücü boyutta

Corona virüsüne karşı adeta çaresiz kalan İspanya, dün corona virüsüne bağlı ölüm ve vaka sayısını açıkladı… Resmi makamlar tarafından yapılan açıklamada, corona virüsü vakası 33.089’dan 39.673’e çıktı.

Yapılan açıklamada ölü sayısının çok ciddi bir şekilde arttığı açıklandı. İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ölü sayısı 2182’den 2696’ya çıktı.

Öte yandan İspanyol yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ülke çapındaki 5400 sağlık çalışanında corona virüsü tespit edildiği açıklandı. İspanyol yetkililer tarafından yapılan açıklamada, corona virüsü tespit edilen sağlık çalışanlarının ülkenin toplam sağlık çalışanlarının yüzde 14’ü olduğu belirtildi.

İRAN’DA DA TABLO VAHİM
Öte yandan Corona virüsünün en çok etkilediği dördüncü ülke olan komşu İran'dan kötü haberler gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı salgınla ilgili son verileri basınla paylaştı.

Bakanlık sözcüsü Kiyanuş Cihanpur'un aktardığına göre son 24 saatte 122 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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